Зайдіть у туристичний магазин: що робити, якщо через обстріли не буде води
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Є декілька порад при такій ситуації
Постійні відключення водопостання в Україні під час ударів ракет чи БПЛА зі сторони росії — дуже типова справа. Тож, для таких ситуацій українці повинні підготуватись, зокрема забезпечити себе питною водою.
Про те, як правильно економити воду під час блекауту, можна дізнатись з лайфхаків, які підготувало видання Факти.
Що робити, коли немає води в домі
- Одноразовий душ. Коштує таке задоволення від 30 до 50 грн. В одній упаковці лежить одна губка та рушник, які дають змогу помитися та витертися. Крім одноразового душу вам знадобиться 50 мл будь-якої води.
- Спеціальний душ для кемпінгу. У нього можна залити до 20 л води. Коштує він від 250 грн до 500 грн.
- Миття голови. У таких випадках допоможе сухий чи пінистий шампунь. Їх можна придбати у кожному косметичному магазині.
- Електрична помпа. Це автоматична електрична помпа, яка працює на акумуляторі. Вона кріпиться на шийку великого бутля (19 л) з водою. Коштує такий агрегат від 200 до 400 грн.
До того ж варто запастись питною водою, зокрема до 2 літри на їжу та до 12 — літрів для гігієни.
Зробити технічний запас води у квартирі можна, набравши повну ванну рідини з крана або кілька великих відер та мисок.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти прогнозують наступну зиму важчу за попередню.