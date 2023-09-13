Зайдіть у туристичний магазин: що робити, якщо через обстріли не буде води

Є декілька порад при такій ситуації

Постійні відключення водопостання в Україні під час ударів ракет чи БПЛА зі сторони росії — дуже типова справа. Тож, для таких ситуацій українці повинні підготуватись, зокрема забезпечити себе питною водою.

Про те, як правильно економити воду під час блекауту, можна дізнатись з лайфхаків, які підготувало видання Факти.

Що робити, коли немає води в домі

Одноразовий душ . Коштує таке задоволення від 30 до 50 грн. В одній упаковці лежить одна губка та рушник, які дають змогу помитися та витертися. Крім одноразового душу вам знадобиться 50 мл будь-якої води.

. Коштує таке задоволення від 30 до 50 грн. В одній упаковці лежить одна губка та рушник, які дають змогу помитися та витертися. Крім одноразового душу вам знадобиться Спеціальний душ для кемпінгу. У нього можна залити до 20 л води. Коштує він від 250 грн до 500 грн.

У нього можна залити до 20 л води. Коштує він від 250 грн до 500 грн. Миття голови. У таких випадках допоможе сухий чи пінистий шампунь. Їх можна придбати у кожному косметичному магазині .

У таких випадках допоможе сухий чи пінистий шампунь. Їх можна придбати у кожному косметичному магазині Електрична помпа. Це автоматична електрична помпа, яка працює на акумуляторі. Вона кріпиться на шийку великого бутля (19 л) з водою. Коштує такий агрегат від 200 до 400 грн.

До того ж варто запастись питною водою, зокрема до 2 літри на їжу та до 12 — літрів для гігієни.

Зробити технічний запас води у квартирі можна, набравши повну ванну рідини з крана або кілька великих відер та мисок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти прогнозують наступну зиму важчу за попередню.