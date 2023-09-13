Купріянів день: що не можна робити 13 вересня, щоб не отримати проблем

У народі цей день ще називають "Журавлине віче"

У середу, 13 вересня, православна церква відзначатиме пам’ять святого Купріяна, єпископа Карфагенського, який був одним із найвідоміших святих Церкви Христової та приніс жертву мучеництва заради віри у III столітті від Різдва Христового.

У народному календарі 13 вересня позначається як Купріянів день та Журавлине віче. За спостереженнями наших предків, саме в цей період журавлі готуються до свого відльоту у теплі краї, "на болоті віче збирають".

Згідно з народними прикметами, дощ прийде, якщо на Купріяна почути крик журавлів, а якщо птахи в цей день зібралися зграєю, то це означає, що найближчими днями очікується тепла та сонячна погода. М’яка зима прогнозується, якщо журавлі 13 вересня летять низько. Однак, якщо вони летять високо, це явний знак того, що зима буде холодною та сніжною.

Що не можна робити 13 вересня

Влаштовувати свята, шуміти та напиватися – весь рік можна провести в горі та смутку.

Брати подарунки від малознайомих людей — можуть передати свої прикрощі та проблеми.

Давати в борг чи позичати – можна притягнути фінансові проблеми.

Садити нові рослини чи пересаджувати старі — погано зростатимуть і розвиватимуться.

Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у вересні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів. Він діє до 15 листопада 2023 року.