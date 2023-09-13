Орхідея порадує розкішними квітами одразу після підгодівлі: чим удобрити рослину

Квіти будуть красивими та здоровими, якщо не забувати про поживні добрива

Тропічна красуня орхідея вимагає уваги квітникарів та догляду. Рослина буде цвісти цілий рік, якщо вносити правильні підживлення.

Щоб орхідея розкішно цвіла, використовуйте для удобрення натуральний продукт. Про це пише Express.

Так, незамінним засобом при вирощуванні орхідей стане бананова шкірка. Абсолютно натуральний продукт стимулює цвітіння рослини. Пам’ятайте, що орхідеї збирають поживні речовини з повітря або води, тому їх слід надавати у рідкій формі.

Квітникарі можуть використовувати саморобний розчин з води та бананової шкірки. Продукт багатий багатьма макро- та мікроелементами, це недороге органічне добриво, що забезпечує корисні поживні речовини.

Важливий нюанс: воду після приготування розчину із бананової шкірки слід кип’ятити. Інакше є ризик, що рідина отримає неприємний запах і міститиме шкідливі мікроорганізми, які небажані для кореневої системи.

Щоб приготувати добриво з бананової шкірки, додайте нарізану бананову шкірку в ємність з водою і залиште настоюватися протягом семи-десяти днів. Після прокип’ятіть воду протягом п’яти хвилин, щоб усунути запах і вбити мікроорганізми.

Остудіть воду, на це піде п’ять-шість годин. Коли все буде готове до вживання, змішайте воду з бананової шкірки зі звичайною водою один до п’яти. Добриво готове до застосування.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим радять поливати орхідеї досвідчені квіткарі. Замість звичайної води спробуйте використати мінеральну.