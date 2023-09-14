Сьомін день: що зробити 14 вересня, щоб "приманити" гроші й удачу

Цього дня у давнину зустрічали справжню осінь

У четвер, 14 вересня, християнська церква відзначає пам’ять святого Симеона Столпника, який жив у V столітті, а у народному календарі цей день відомий як Сьомін день. За легендою, святий Симеон прожив сто років і став відомим завдяки своєму внеску у розвиток традиції стовпництва (перебування на рукотворній вежі — стовпі, безперервно молячись Богові).

Наші пращури цього дня зустрічали справжню осінь. Подію зустрічали з розмахом – ситно, радісно та зі смачними частуваннями. У Сьомін день у містах та селах проходили ярмарки, де люди співали та танцювали.

14 вересня ставало початком періоду, коли починалися сватання, церемонії вінчання та весілля. Вірили, що шлюби, які укладалися цього дня, будуть особливо міцними, довгими та щасливими.

Що не можна робити 14 вересня

Займатися домашнім прибиранням, підмітати та мити підлогу — можна "вимести" і "вилити" удачу, фінансове благополуччя.

Викидати залишки святкової їжі – до злиднів. Щоб "приманити" гроші та удачу, краще погодувати їжею свійських тварин.

Скаржитися на життя – скарги повернуться у потрійному розмірі.

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