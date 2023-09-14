Поливайте орхідею раз на тиждень цим розчином: відразу з’являться розкішні квіти

Не забувайте про удобрення орхідей, до того ж потрібні лише натуральні інгредієнти

Орхідея — популярна кімнатна рослина, при вмілому підході тропічна красуня вас радуватиме розкішними квітами цілий рік. Простимулювати цвітіння допоможе одне підживлення.

Щоб змусити цвісти орхідею, досвідчені квітникарі радять удобрювати рослину лимонним розчином. Про це пише Ukr.media.

Так, лише одне добриво допоможе орхідеям пишно цвісти. Що важливо, ви обійдетесь без магазинних засобів, адже приготувати підживлення можна своїми руками. Лимонна кислота, яку містить лимон, дуже корисна кімнатній рослині.

Як приготувати підгодівлю для орхідеї? Просто додайте в літр відстояної води кімнатної температури одну чайну ложку свіжого соку лимона. Також можна скористатися альтернативою цитрусу — лимонною кислотою, але в цьому випадку вистачить 1 г. Не забудьте перемішати інгредієнти, перш ніж обприскувати квітку.

Як часто потрібно удобрювати орхідею лимонним розчином? Достатньо одного разу на тиждень, дозволяється і рідше, раз на два тижні. Квітникарі можуть обприскувати рослину або застосувати метод занурення (не більше 30 хвилин).

Лимонне добриво підтримає розвиток орхідей та зміцнить її коріння. Рослина відразу піде на зріст і випустить нові квіти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що як добриво орхідей підійде й інший натуральний продукт. За словами квітникарів, рослина просто обожнює підживлення з бананової шкірки.