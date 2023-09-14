Топ-5 продуктів які зігрівають: цікаві варіанти про запас

Українське сало є у переліку

У переліку порад для зігрівання взимку або восени в холодній оселі серед лідерів завжди опиняється "випити гарячого напою". Це може бути чай або, наприклад какао. Варто зауважити — таке тепло достатньо мінливе. Для того, щоб отримати більше тепла, часто треба щось з'їсти.

Серед продуктів які допомагають зігрітися часто згадують спеції. Дієтолог Наталія Дерев’янко зазначає, що чорний перець — гарний антисептик, а імбирний чай використовують при застуді. Однак мати вдома одні тільки спеції не варто. Серед продуктів, що допоможуть зігрітися та будуть корисні взимку — крупи, насіння та інші.

Аби зігрітися зимою треба харчуватися повноцінно — мати в раціоні м’ясо, рибу, яйця, фрукти з овочами. Дієтолог зазначає, що в холоди важливо збільшити в раціоні кількість жирів і протеїнів тваринного походження.

Серед каш , які можна тримати про запас вдома — гречка, кукурудзяна, пшенична, спельта, висівки.

, які можна тримати про запас вдома — гречка, кукурудзяна, пшенична, спельта, висівки. Серед горіхів виділяють волоський, лісовий, мигдаль, мускатний та фісташки.

виділяють волоський, лісовий, мигдаль, мускатний та фісташки. Серед олій — кунжутну, гірчичну, оливкову, лляну, кукурудзяну.

Дієтолог Оксана Скиталінська також наголошує на вживанні насіння. Зокрема, насіння соняшника, гарбуза, льону. Традиційний український продукт — сало, також буде корисний взимку. Разом із зерновим хлібом забезпечить енергією. Насіння ж можна додавати до каш чи молочних продуктів.

Раніше "Телеграф" розповідав про шкідливість вживання алкоголю для зігріву — на цьому окремо наголосили у МОЗ. Серед порад для зігріву — фізкультура.