Забудете про шкідника назавжди: що зробити восени на ділянці проти колорадського жука

Досвідчені агрономи розповіли про найпростіші способи боротьби з комахами

Восени настає слушний час для того, щоб позбутися шкідників, які псують наш урожай. Нещодавно ми розповідали, як позбутися дротяника на городі. А в цій статті йтиметься про те, що зробити восени, щоб позбутися колорадського жука.

Як повідомляє Ukr.Media, після збирання картоплі можна скористатися кількома способами, які допоможуть позбутися колорадського жука. Ще до збирання потрібно скосити бадилля, зібрати та спалити, це позбавить шкідників корму, коли вони почнуть готуватися до зими.

Як знищити колорадського жука без хімії

Позбутися комах на кілька років допоможе рясний полив ґрунту 4-відсотковим розчином курячого посліду. На одну сотку потрібно близько 80 відер. За тиждень ділянку потрібно перекопати.

Ще один спосіб — глибоке перекопування ділянки пізньої осені. При цьому корисно буде внести лушпиння цибулі або часникове. Колорадські жуки, які вже сховалися на зимівлю, просто загинуть.

Також можна рівномірно розкидати на ділянці золу. А осінній полив водою з аміаком, яка до того ж є добривом, спричинить загибель від 80 до 100 відсотків жуків.

Ще один нехитрий спосіб – приманка. Після збирання картоплі, на листі заліза або поліетилені потрібно розкласти відходи від її перероблення, роздавити, розмазати та залишити на день. Сюди зберуться всі жуки, які не вирушили на зимівлю. І знищити їх буде неважко, а наступного року клопоту з ними буде набагато менше.