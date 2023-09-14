Топ-10 найневибагливіших у догляді рослин, які не потрібно удобрювати

Багатьом рослинам насправді не потрібно, щоб ми їх удобрювали

Звичайно, є такі примхливі красуні, як орхідея — вони дуже люблять правильний догляд і іноді ви просто не знаєте, що робити, щоб цвіла орхідея. Просто чудово, що не всі домашні рослини такі вибагливі і не потребують додаткового підживлення.

Як зазначає портал housedigest, коріння рослини поглинає вологу та мінеральні речовини із ґрунту, а листя — вуглекислий газ із повітря. Вони використовують енергію сонця, щоб перетворити ці речовини на добриво, рости і розмножуватися.

Добриво для таких квітів — це своєрідна добавка поживних речовин, які вони можуть не отримувати природним шляхом через неякісний субстрат для вирощування, хвороби або нестачу сонячного світла. Існують також певні квіти, які не вимагають догляду, тому вам, можливо, не доведеться їх взагалі удобрювати. До вашої уваги пропонується ціла добірка таких невибагливих у догляді рослин.

Багаторічники

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Мирна лілія (спатифілум)

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Алое вера

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Папороть "пташине гніздо"

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Венерина мухоловка

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Грошове дерево

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Юкка

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Калатея

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Хавортія

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Антуріум

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Раніше ми розповідали, як правильно виростити туберозу. Ця красуня є справжнім парфумерним скарбом завдяки своєму яскравому аромату.