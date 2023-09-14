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Топ-10 найневибагливіших у догляді рослин, які не потрібно удобрювати

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Кімнатні квіти створюють затишну атмосферу Новина оновлена 14 вересня 2023, 16:40
Кімнатні квіти створюють затишну атмосферу. Фото Freepik

Багатьом рослинам насправді не потрібно, щоб ми їх удобрювали

Звичайно, є такі примхливі красуні, як орхідея — вони дуже люблять правильний догляд і іноді ви просто не знаєте, що робити, щоб цвіла орхідея. Просто чудово, що не всі домашні рослини такі вибагливі і не потребують додаткового підживлення.

Як зазначає портал housedigest, коріння рослини поглинає вологу та мінеральні речовини із ґрунту, а листя — вуглекислий газ із повітря. Вони використовують енергію сонця, щоб перетворити ці речовини на добриво, рости і розмножуватися.

Добриво для таких квітів — це своєрідна добавка поживних речовин, які вони можуть не отримувати природним шляхом через неякісний субстрат для вирощування, хвороби або нестачу сонячного світла. Існують також певні квіти, які не вимагають догляду, тому вам, можливо, не доведеться їх взагалі удобрювати. До вашої уваги пропонується ціла добірка таких невибагливих у догляді рослин.

  • Багаторічники
Багаторічники
Фото: Getty Images
  • Мирна лілія (спатифілум)
спатіфілум
Фото: Shutterstock
  • Алое вера
Алое вера
Фото: Getty Images
  • Папороть "пташине гніздо"
Папороть "пташине гніздо"
Фото: Shutterstock
  • Венерина мухоловка
Венерина мухоловка
Фото: Shutterstock
  • Грошове дерево
Грошове дерево
Фото: Getty Images
  • Юкка
Юкка
Фото: Getty Images
  • Калатея
Калатея
Фото: Getty Images
  • Хавортія
Хавортія
Фото: Shutterstock
  • Антуріум
Антуріум
Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як правильно виростити туберозу. Ця красуня є справжнім парфумерним скарбом завдяки своєму яскравому аромату.

Теги:
#Рослини #Домашні рослини #Кімнатні квіти