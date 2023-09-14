Хочете хороший урожай — садіть тільки так: що потрібно врахувати під час посадки буряків на зиму

Корисні поради, які стануть у нагоді навіть досвідченим городникам

Осінь — це не тільки гарна пора, коли природа "перефарбовується" в золото, а й дуже насичений період для дачників. Все тому, що потрібно зібрати весь урожай, перебрати та підготувати його до зберігання, також прибрати свою ділянку. А деякі городники, щоб земля не пустувала і в холод, висаджують овочі ще й на зиму, наприклад часник.

Як зазначає портал parnikukraine в Інстаграмі, також на зиму можна висадити і буряк. Однак, щоб він не пропав, і ви змогли отримати добрий урожай, важливо дотримуватися кількох "правил".

Як садити буряк на зиму

Перше, що потрібно зробити – це вибрати правильний сорт буряка. Потрібно підібрати той, який підходить для посадки восени: холодостійкий.

Садити багато не потрібно, тому що вирощені овочі не зможуть довго зберігатись, їх потрібно з’їсти влітку.

Сіяти буряки потрібно у жовтні-листопаді. Температура землі опуститься до +2°. А повітря до 0°

Садити овоч бажано на піднесеній сонячній ділянці, можна на грядках, де раніше росли кабачки, огірки або цибуля.

Раніше ми розповідали, як зберегти цибулю на зиму, щоб вона не згнила. Для цього знадобиться гарне просушування та кілька несподіваних компонентів.