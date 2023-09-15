Амур буде проти них: цим знакам Зодіаку зовсім не пощастить у коханні у вересні

На жаль, цього місяця особисте життя не задасться у багатьох

Початок осені багатьом обіцяє принести масу неприємностей в особисте життя, починаючи від простих конфліктів і закінчуючи розставаннями та самотністю.

Не пощастить таким знакам як Овен, Телець, Близнюки, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козоріг та Риби. Про це говорить любовний гороскоп Таро для всіх знаків на вересень.

Овнам випала перевернута Четвірка пентаклів

Самотні Овни залишаться поки самотніми, тоді як Овнів у стосунках чекають сварки, конфлікти та маніпуляції.

Тільцям випала перегорнута Сімка мечів

Тельців у вересні може чекати зрада, відсутність довіри та взаєморозуміння у відносинах.

Близнюкам випала перевернена Двійка кубків

У цьому положенні карта каже, що у Ваших відносинах один перебуває в позиції того, хто дає, а другий, — того, що тільки приймає, що викликає суперечки та конфлікти.

Терезам випала перегорнута Двійка пентаклів

Незабаром у Вас може скластися так, що доведеться чимось жертвувати заради стосунків, може відчуватися емоційна прохолода та бути висунуті якісь умови.

Скорпіонам випала перевернута Шістка пентаклів

Найближчим часом на Вас можуть чекати тільки "ринкові" відносини або інтрижки. Щирості або щастя вони Вам не принесуть.

Стрільцям випав перевернутий Туз мечів

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом у Вас буде надмірно багато емоцій, що завадить приймати тверезі рішення та зашкодить стосункам.

Козорогам випала Башта

Ця карта змін, які трапляться незалежно від Вашого бажання, і чим більше Ви будете їм противитися, тим болючішими вони будуть. У любовному розкладі Башта може говорити про кризу у відносинах і можливий швидкий розрив.

Рибам випала перевернута Четвірка мечів

У відносинах можуть бути конфлікти та зради, які можуть вилитися у розрив. Для одиноких Риб ця карта також негативна, — якщо Ви зустрінете пару, не поспішайте довіряти партнеру, він може не виправдати Ваших очікувань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні до кінця року за картами Таро.