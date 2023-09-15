Неочевидні місця для утеплення: як зробити дім теплішим та знизити витрати

Утеплення бойлера гарячої води може допомогти зекономити

Утеплення будинку має кілька етапів. Серед них — ущільнення вікон, робота з дахом, підлогою, ліквідація протягів. Одна мало хто знає про дрібниці, які можуть не тільки суттєво підвищити температуру в кімнатах, а й допомогти заощадити на рахунках за електроенергію.

Як зазначає Energysavingtrust, ізоляція на водяних резервуарах і трубах, а також ізоляція за радіаторами зменшує кількість втрат тепла, тому ви витрачаєте менше грошей на підігрів води, а гаряча вода довше залишається гарячою. Зокрема можна надівати "кожух" на бойлер для води. Це можна зробити різними способами — нанесенням монтажної піни чи обгортанням фольгованим утеплювачем. Так вода в бойлері вистигатиме набагато повільніше і це економитиме енергію.

Для цього також виконують і ізоляцію труб водопостачання. Актуально це здебільшого для мешканців приватних будинків або тим, у кого розведення води йде всередині квартири.

Якщо ви намагаєтеся заощадити гроші на рахунках за опалення, зменшити споживання енергії, та зробити температуру в кімнаті вище, рефлекторні панелі для радіаторів є ще одним хорошим і недорогим варіантом. Ці панелі кріпляться за батареями, щоб відбивати тепло від радіатора назад у кімнату, а не пропускати тепло через зовнішню стіну. Пам’ятайте, що рефлекторні панелі потрібно розміщувати лише за радіаторами на зовнішніх стінах. Їх також можна зробити з фольгованого утеплювача фольгою в бік кімнати.

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