Як зробити так, щоб орхідея зацвіла: один секретний трюк розбудить "сплячу красуню"

Потрібна всього одна підгодівля, і рослина почне активно рости

Багато любителів квітів, особливо новачки, сумніваються у своїх навичках і не беруться за вирощування орхідей. Це і справді досить примхлива красуня, яка потребує уваги та догляду.

Водночас, як пише Ukr.Media, їх вирощувати може кожен, і запропонований спосіб — найкраща відповідь на питання, що робити з орхідеєю, якщо вона не цвіте. Зазвичай вони починають розквітати після одного добрива, і ця процедура зовсім нескладна.

Як розбудити орхідеї для цвітіння

Досвідчені городники знають, чим можна полити орхідею, щоб вона цвіла — звичайним лимоном. Ця рослина особливо цінує лимонну кислоту, що сприяє зростанню та цвітінню. Зі всіх кислот орхідея може повністю засвоїти тільки лимонну.

Для приготування розчину потрібні:

Вода — 1 літр.

Свіжий лимонний сік — 1 чайна ложка.

Перемішайте сік із водою та обприскуйте рослину. Якщо ви хочете замінити сік лимонною кислотою, потрібно взяти всього 1 грам.

Також цей розчин підходить для того, щоб занурити в нього горщик та залишити орхідею на півгодини. Після такого підживлення навіть сама занедбана орхідея оживає, починає випускати нове коріння та активно цвісти. Проводити процедуру підживлення рекомендується раз на тиждень, але можна і рідше.

Крім того, за допомогою лимона можна очищати листя квітки. Змішайте лимонний сік з водою в однакових пропорціях, змочіть ватяний диск у цій суміші, витисніть надлишок рідини та акуратно протріть листя.

Раніше ми розповідали, які квіти не треба удобрювати. Список і фото рослин, що найневибагливіші у догляді, ви можете подивитися за вказаним посиланням.