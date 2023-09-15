Прослужить майже рік: як з двох батарейок зробити ліхтарик під час блекауту

Саморобний ліхтарик — це просто маст хев під час відключень

Українці заздалегідь готуються фізично та морально до аварійних відключень взимку під час війни. Без світла важко щось побачити в темноті, а тим паче приготувати собі їжу на електроплиті під час блекауту. На допомогу приходить ліхтарик, але якщо у вас немає магазинного, то його можна зробити самостійно.

Щоб його зробити, необхідно мати 4 предмети, як можна дізнатись з відео "Аварійне освітлення, вічна свічка або свічка по Тернопільські, альтернатива, найпростіший ліхтарик" на каналі "Sasha Ternopolskiy". Деякі з них можна знайти вдома, а інші, ймовірно, доведеться купувати.

Тож, необхідно взяти 2 пальчикові батарейки типу АА або ААА, скотч, мідний дріт і світлодіод на 3 В. Він споживає зовсім небагато енергії, тому пристрій прослужить не менш як рік.

Такий ліхтарик обійдеться вам в копійки. Світлодіод коштує близько 9 грн, а батарейки – близько 100 грн або трохи більше.

Як його зробити в домашніх умовах, інструкція

Обмотайте батарейки скотчем таким чином, щоб з одного боку був "плюс", а з іншого "мінус"; З одного боку потрібно припаяти мідний дріт, з'єднавши "плюс" та "мінус"; З іншого боку до "плюсу" та "мінусу" необхідно припаяти світлодіод.

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