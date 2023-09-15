Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Левів чекають перемоги, а Раків, — депресивний настрій

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Друга половина вересня 2023 року багатьом може принести сили та можливості для досягнення цілей, однак у деяких ознаменується втратами та поганим настроєм.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 18 по 24 вересня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — П’ятірка пентаклів

Ця карта попереджає про матеріальні втрати та негаразди, проте може йтися також про проблеми зі здоров’ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

Телець — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Близнюки — перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що найближчим часом у Вас може бути хаос у думках і у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.

Рак — Дев’ятка мечів

Ви можете зіткнутися з напливом провини та відчаю, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Лев — Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. Найближчим часом Ви прийматимете вірні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху

Діва — перевернута Трійка жезлів

На тижні у Вас може все впасти з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із колегами. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Терези — Четвірка кубків

Найближчим часом Ви будете дещо відчужені від світу та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Скорпіон — П’ятірка жезлів

На наступному тижні Вам можливо доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Стрілець — Паж пентаклів

Найближчим часом Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також скоро може зустрітися темноволосий юнак, можливо солдат.

Козоріг — перевернуті Закохані

Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття не найвірніших рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Водолій — перевернута Верховна жриця

Незабаром у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся менше виявляти емоції та не робити необдуманих вчинків.

Риби — перевернута Трійка кубків

Найближчим часом удача може бути не на Вашому боці, якась задумана справа може завершитися не так, як Ви того хотіли б. Вас можуть обговорювати за спиною або вчинити якусь іншу підлість щодо Вас. Поки краще уникайте надмірностей у будь-чому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.