Осінній дощ не стане на заваді: як сушити моркву після збирання врожаю

Агрономи поділилися своїми порадами щодо правильної підготовки зібраних овочів

Сезон дощів завдає проблем багатьом городникам, які мають намір отримати і зберегти багатий урожай моркви та буряків. Всі знають, що краще робити це у сухий та сонячний день, але іноді погода не дає сприятливих умов.

Портал prostoway пропонує кілька порад, які допоможуть вам у цій ситуації. До зберігання на зиму коренеплоди можна підготувати кількома способами навіть у дощову погоду.

Як зберегти моркву після збирання

Використання повітряного сушіння

Для цього розташуйте моркву та буряк на сітці або решітці так, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо плодів. Це сприятиме більш швидкому висушуванню. Якщо не йде дощ, розкладіть сітки з коренеплодами на вулиці під навісом.

Використання вентиляторів

Якщо ви маєте доступ до вентиляторів, вони можуть значно прискорити процес висушування. Поставте їх поруч із морквою та буряком для забезпечення потоку повітря.

Видалення зайвої вологи

Якщо врожай моркви та буряків надмірно вологий, обережно видаліть вологу з плодів за допомогою сухої тканини або паперових рушників. Це допоможе уникнути гниття та зберегти їх довше.

Раніше ми писали, як правильно перекопувати город восени. Дізнайтеся, що необхідно внести в землю, щоб збагатити її потрібними елементами.