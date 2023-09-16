Добре для ґрунту і погано для шкідників: яку квітку треба висадити на городі

Цей сидерат допомагає землі відновитись після збирання врожаю

Сидерати є дуже корисними рослинами для поліпшення стану ґрунту після збирання врожаю. Багато городників не беруть це до уваги і вдаються до застосування хімічних добрив, але є спосіб уникнути цього.

Існує рослина, яку можна використовувати як засіб для покращення ґрунту, так і для боротьби з різними захворюваннями та шкідниками. Про це пише prostoway.

Який сидерат посадити на городі

Такою "чарівною" рослиною можна вважати календулу лікарську, яка росте досить легко і часто зустрічається на дачних ділянках. Її також називають "нагідкою".

Виявляється, що в період вегетації коріння квітки активно постачають сусіднім рослинам необхідні елементи, фітонциди та інші корисні компоненти. Більш того, календула сприятливо впливає на склад ґрунту та сприяє його дезінфекції.

Як правильно садити календулу

Варто висаджувати календулу таким чином, щоб рослина досягла повної зрілості перед початком морозів. Ідеальний час для посіву насіння знаходиться у проміжку між другою половиною серпня та початком осені. На кожен квадратний метр ґрунту потрібно використовувати 100-150 г насіння.

Раніше ми писали, як допомогти зібраній з городу моркві долежати до весни. Завдяки одним лайфхакам овочі зберігатимуться довше.