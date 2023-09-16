Як висушити мокре взуття взимку: чотири дієві лайфхаки

Дієві лайфхаки для вашого взуття взимку — доступні кожному

Кожна пора року визначається певними турботами. Взимку одна з таких проблем — це мокре взуття та потреба періодично його сушити, що завжди додає клопоту. Однак, звичайна кухонна сіль допоможе швидко висушити ваші черевики.

Простими лайфхаками як врятувати взуття ділиться TheLime. Якщо ви потрапили під дощ чи мокрий сніг та промочили улюблену пару взуття — ці поради для вас.

Як можна використати звичайну сіль

Потрібно сіль висушити на пательні,насипати у щільну шкарпетку та рівномірно розподілити всередині чобота або черевика. Якщо сіль вже не гаряча, а взуття ще мокре — повторіть усі дії ще раз.

Старі газети

У випадку, якщо у вас нема достатньо солі чи з певних причин вам не підходить такий лайфхак, можна використати інший спосіб. Візьміть багато газет або непотрібного паперу. Зіжмакайте їх та розмістіть щільно всередині взуття. Через деякий час паперові вкладки замініть на свіжі.

Такий спосіб підходить для будь-якого взуття, навіть для найвибагливішого — замшевого. Проте є нюанси — газети можуть залишити на світлій підкладці сліди фарби, тому їх можна замінити звичайним туалетним папером. Також, якщо ваші черевики шкіряні, не набивайте їх папером надто сильно — можете розтягнути або деформувати взуття.

Силікагель

Ще один спосіб замість солі та газет — для сушки взуття чудово підійде силікагель, який часто кладуть у коробки з взуттям: білі пакетики, наповнені прозорими кульками. Всередину вологої пари взуття покладіть такі пакетики на кілька годин. Якщо хочете застосувати гель знову — просушіть його на батареї чи феном на середньому режимі.

Пилосос

Іноді висушити взуття потрібно дуже швидко. Якщо ви поспішаєте й не маєте часу сушити сіль та шукати старі газети — можна скористатися пилососом. Розрахуйте, що один черевик у вас піде близько 15 хвилин, щоб добре просушити.

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