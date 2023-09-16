Це підживлення творить дива: встигніть удобрити гортензії вчасно

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Гортензії є одними з найкрасивіших і найпривабливіших рослин, але щоб отримати їх сліпуче цвітіння, важливо знати, як їх правильно доглядати. Однією з найпоширеніших проблем садівника є питання, як вносити добрива під гортензію.

Експерт у галузі квітництва поділився порадами з порталом Express. Садівники удобрюють ці рослини пізньої осені перед початком зими та навесні після обрізки.

Чим підкислити ґрунт для гортензії

Гортензії люблять багатий на поживні речовини грунт. Багато хто цього не знає, але використання кавової гущі може бути прекрасним способом підкислити ґрунт, який люблять гортензії.

Кавова гуща є природною кислотою, і додана в ґрунт, вона полегшує рослинам поглинання поживних речовин і допомагає їм рости пишніше та швидше. Більш того, посипання кавової макухи навколо основи ваших гортензій може надати їм гарний синій відтінок, залежно від сорту.

Додавання кавової гущі до кущів гортензії може призвести до того, що деякі, більшість або всі квітки стануть синіми з фіолетових або рожевих. Це залежить від того, як кущ гортензії поглинає алюміній і як він реагує на кисліший ґрунт.

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