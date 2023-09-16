Сад не переживе зиму: головні помилки дачників у догляді за деревами восени

Потрібно правильно удобрювати та обрізати дерева, щоб у майбутньому не залишитися без урожаю

Осінь – час підготовки дачної ділянки до зими. Важливо не тільки внести добрива в саду, а й провести низку маніпуляцій з деревами.

Дачники часто припускаються помилок у догляді за деревами восени. Щоб ваш сад пережив зиму, дотримуйтесь простих порад, пише Телеграм-канал "Садівник".

Помилка №1 — пізнє підживлення. Вносіть добрива у вересні та на початку жовтня, поки на вулиці тепло, а ґрунт не підмерз. Коріння просто не приймуть поживні речовини, якщо земля холодна.

Вносіть добрива у вересні та на початку жовтня, поки на вулиці тепло, а ґрунт не підмерз. Коріння просто не приймуть поживні речовини, якщо земля холодна. Помилка №2 – відсутність добрив. Не підгодовувати дерева восени – не варіант. Пам’ятайте, що період плодоношення забрав багато сил у культур, тепер їм потрібна енергія для відновлення. Крім того, добрива допоможуть рослини залишатися стійкими до морозів узимку.

Помилка №3 — обрізання. Досвідчені дачники не радять проводити радикальне обрізання плодових дерев восени. За їхніми словами, це лише завдасть шкоди. Однак не бійтеся прибирати сухі, зламані й тонкі гілки, що загущають. У такому разі потрібно замазати ділянку дерева садовим варом.

Досвідчені дачники не радять проводити радикальне обрізання плодових дерев восени. За їхніми словами, це лише завдасть шкоди. Однак не бійтеся прибирати сухі, зламані й тонкі гілки, що загущають. У такому разі потрібно замазати ділянку дерева садовим варом. Помилка №4 – побілка. Рання побілка буде неефективною через осінні дощі. Рекомендується починати білити стовбури та основи скелетних гілок, коли на вулиці зберігається температура близько 5-7 градусів тепла.

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