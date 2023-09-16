Сад не переживе зиму: головні помилки дачників у догляді за деревами восени
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Потрібно правильно удобрювати та обрізати дерева, щоб у майбутньому не залишитися без урожаю
Осінь – час підготовки дачної ділянки до зими. Важливо не тільки внести добрива в саду, а й провести низку маніпуляцій з деревами.
Дачники часто припускаються помилок у догляді за деревами восени. Щоб ваш сад пережив зиму, дотримуйтесь простих порад, пише Телеграм-канал "Садівник".
- Помилка №1 — пізнє підживлення. Вносіть добрива у вересні та на початку жовтня, поки на вулиці тепло, а ґрунт не підмерз. Коріння просто не приймуть поживні речовини, якщо земля холодна.
- Помилка №2 – відсутність добрив. Не підгодовувати дерева восени – не варіант. Пам’ятайте, що період плодоношення забрав багато сил у культур, тепер їм потрібна енергія для відновлення. Крім того, добрива допоможуть рослини залишатися стійкими до морозів узимку.
- Помилка №3 — обрізання. Досвідчені дачники не радять проводити радикальне обрізання плодових дерев восени. За їхніми словами, це лише завдасть шкоди. Однак не бійтеся прибирати сухі, зламані й тонкі гілки, що загущають. У такому разі потрібно замазати ділянку дерева садовим варом.
- Помилка №4 – побілка. Рання побілка буде неефективною через осінні дощі. Рекомендується починати білити стовбури та основи скелетних гілок, коли на вулиці зберігається температура близько 5-7 градусів тепла.
Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини можна висаджувати на ділянці восени. Деякі культури не бояться холодів.