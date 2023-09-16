Встигніть зробити це з яблунями до морозів: дерево засипле врожаєм

Восени яблуня потребує корисних речовин

Яблуню можна побачити практично у кожному саду. Але не кожному дачнику вдається виростити дерево, яке щороку даватиме багато великих та смачних плодів. Для отримання хорошого врожаю за деревом потрібно постійно доглядати. Частину процедур потрібно встигнути провести восени, до морозів.

Попри відсутність спеки, не потрібно припиняти полив яблук восени. Щобільше, він є обов’язковим. Поливати яблуні слід до морозів.

Обов’язкове і підживлення, яке допоможе зібрати хороший урожай у новому сезоні.

Для осіннього підживлення яблук підійде розчин на основі селітри, пише Telegram-кана СОДа.

Селітра сприяє зростанню та розвитку дерев, підвищує їх опірність хворобам та шкідникам. Для приготування розчину потрібно розвести 50 г селітри в 10 літрах окропу, дати йому охолонути та полити дерево біля основи стовбура.

Ще один корисний для яблуні розчин готується із мідного купоросу. Мідний купорос захищає дерева від різних хвороб та шкідників, допомагає знищити гриби та бактерії, які можуть псувати кору, листя та плоди. Для приготування розчину 100 г купоросу з’єднують із 10 літрами води, потім обприскують дерево з усіх боків. Обробку потрібно проводити тільки коли яблуня скине все листя.

Деякі дачники використовують для підживлення розчин йоду. 10 крапель засобу розчиняють у 10 літрах води та поливають під корінь.

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