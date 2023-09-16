Даремно витратите насіння: цю помилку під час посадки під зиму роблять майже всі дачники

Також важливо вибрати якісне насіння, щоб забезпечити гарний урожай

Поки зовсім не похолодало і не почалися затяжні дощі, ви можете встигнути обробити ґрунт від фітофтори для наступного сезону. Ще один важливий етап у підготовці до наступного сезону – це посадка насіння на городі під зиму. Цей метод, званий також зимовою посадкою, дозволяє заощадити час та зусилля навесні.

Як повідомляє Ukr.Media, через одну помилку всі зусилля можуть бути марними. А все тому, що багато дачників сильно поспішають.

Чи можна сіяти насіння під зиму і як це правильно зробити

Експерти розповіли, як не варто чинити під час підзимового посіву насіння — не проводьте посів, поки ґрунт ще м’який. У цей час землю продовжує пригрівати сонце та посіви можуть прорости до холодів. У такому разі паростки просто вимерзнуть взимку, і навесні вже не буде чому сходити.

Як слід зробити:

восени на грядці намітити ряди для сіяння;

їхню глибину потрібно зробити вдвічі більше звичайної;

землю з цих намічених рядів треба зібрати.

Зібраний ґрунт залишають у такому місці домогосподарства, яке не промерзає при заморозках. Коли похолодає і кілька верхніх сантиметрів ґрунту затвердіє, висаджують насіння. Його сіють у заздалегідь приготовані ряди, а зверху присипають тією землею, яка стояла окремо і не промерзла.

Поливати під час посадки під зиму не треба. Навесні, коли з’являться сходи, необхідно їх поливати, підгодовувати та здійснювати всі подальші етапи вирощування багатого врожаю.

Що можна сіяти під зиму в Україні?

Це можуть бути такі культури, як часник, цибуля, морква, редиска та деякі зелені культури. Наприклад, мангольд, петрушка, кріп, селера, салат, рукола. Важливо вибрати якісне насіння, щоб забезпечити добрий урожай.

Раніше ми писали, що посіяти у вересні на городі, щоб встигнути зібрати багатий вітамінний урожай. За вказаним посиланням ви можете переглянути сезонний календар робіт на дачі на вересень.