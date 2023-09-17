Обрізаємо троянди у вересні: чому це потрібно зробити зараз і як правильно

У садівників з’явилася чудова можливість вийти в садок і зайнятися осінніми роботами

Осінь — це не тільки період збирання врожаю на городі, але і час для виконання різних робіт на ділянці, включаючи догляд за садом та клумбами. Наприклад, у вересні потрібно провести підживлення багатьох рослин, а також зробити обрізку садових троянд.

Як правильно підрізати кущові троянди цього місяця, щоб наступного року рослини радували здоровим виглядом? Як пише express, ці рослини можна обрізати у будь-який час цього місяця.

Коли обрізати кущові троянди

Багато видів кущових троянд, такі як "Галлика", "англійські" троянди або гібридні троянди, можна без проблем обрізати ножицями у вересні.

Як обрізати кущові троянди правильно

Не потрібно турбуватися про положення або кут зрізу. Просто обріжте всі довгі і безладні пагони, ніби ви підстригаєте живопліт. В результаті вийде компактний, трохи куполоподібний кущ, приблизно у дві третини від його початкового розміру.

Щоб запобігти появі гнилі або хвороб, заберіть сирі, старі та зморшкуваті квіти.

Користь обрізання кущових троянд

Просте обрізання у вересні може бути достатнім, щоб підтримати здоров’я та рясне цвітіння рослини. Підрізка троянд дозволить їм розвиватися активніше і забезпечить гарний квітучий результат наступного року. Осінь також є ідеальним часом для посадки нових троянд, оскільки вони можуть встигнути вкоренитися в холодні місяці зими.

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