Усі шкідники будуть знищені: чим полити грядки восени

Після збирання врожаю потрібно обов’язково обробляти ґрунт

Восени роботи на дачних ділянках пов’язані зі збиранням урожаю та підготовкою землі до зими та наступного сезону. Протягом теплої пори року дачники неодноразово проводять обробку грядок від паразитів. Те саме потрібно зробити та після того, як грядки будуть вже порожні.

Для обробки ґрунту від шкідників можна використовувати засіб, який дуже просто зробити у домашніх умовах.

Для приготування знезаражувального розчину знадобляться оцет та перекис водню. Антисептик знищить шкідливі бактерії, гриби, спори, що залишаються у ґрунті. Не зайвим буде й обробити цим засобом й інвентар, який використовується для роботи на городі. Якщо на ділянці є теплиця, її стінки також можна обприскати цією рідиною.

Процедуру потрібно проводити, коли весь урожай буде вже зібраний.

Інгредієнти:

1 літр 9% оцтової кислоти;

200 мл 3% перекису водню;

10 л води.

Приготування:

Змішайте оцет з перекисом у пропорції 5 до 1, залиште суміш настоятися близько 10 днів у темряві.

Перед обробкою саду розведіть 1 склянку розчину у 10 літрах води.

Просто полийте розчином ґрунт. Якщо на гілках дерев уже немає листя, можна обробити їх.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими розчинами потрібно обробити яблуню, щоби наступного року вона порадувала врожаєм.