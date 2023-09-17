Таких лише три: ці знаки Зодіаку — щасливчики тижня за картами Таро

Найближчий тиждень ощасливить небагатьох

Друга половина вересня 2023 року буде не найпростішою, проте для трьох знаків Зодіаку принесе море удачі та гарного настрою.

Мова про такі знаки як Телець, Лев та Стрілець. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 18 по 24 вересня включно.

Тельцям випала Шістка жезлів

Друга назва цієї карти — Владика тріумфу, і вона каже, що на Вас незабаром чекають фінансові надходження, виграші, успіх і висока результативність роботи.

Левам випав Туз мечів

Ця карта обіцяє Вам перемоги, тріумф та процвітання на наступний тиждень. Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть покращити Ваше життя. Особливо вдалим цей час стане у тих, хто працює головою, а не м’язами.

Стрільцям випав Паж пентаклів

Наступного тижня Ви будете "в ресурсі", щоб працювати над собою, робити висновки з колишніх помилок та вчитися новому. Також скоро на Вас може чекати знакова зустріч з темноволосим юнаком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані найближчого тижня.