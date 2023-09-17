Що потрібно зробити з трояндами до морозів: так квіти точно переживуть зиму

Не забудьте восени внести добрива, щоб троянди краще росли

Восени квіткарі обрізають троянди та готують рослину до холодів. Щоб квіти успішно перезимували, важливо їх правильно удобрити до настання "мінусу".

Підготувати троянди до зими дуже просто, у тому числі за допомогою підживлення. Про це пише Телеграм-канал "Садівник".

По-перше, не забувайте поливати троянди. Ця квітка віддає перевагу вологому ґрунту. Зменшувати полив потрібно з кінця вересня, якщо зберігається дощова погода — припинити зовсім. Найбільш оптимальний час для поливу троянд — ранок, щоб протягом дня волога ввібралася в землю. В іншому випадку є ризик, що нічна прохолода в комбінації з вологою викличе розмноження бактерій, що загрожує квітам інфекціями.

По-друге, продовжуйте удобрювати троянди. Досвідчені садівники звертають увагу на два типи засобів – фосфорні та калійні. Перший відповідає за цвітіння троянд, а також підвищує морозостійкість пагонів. Другий сприятливо відіб’ється на закладанні квіткових бруньок, що добре для цвітіння. Обидві речовини покращать визрівання пагонів.

Третій важливий етап підготовки троянд до морозів – підживлення. У період з початку до середини вересня, а потім останній тиждень жовтня або на початку листопада вноситься корисна для квітів суміш: 1 ст. ложка суперфосфату та 1 ст. ложка сульфату калію у розрахунку на 10 л води. Кожен кущ потребує 3 л. Додатковий варіант підживлення: деревна зола, достатньо однієї жмені під кущ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що троянди можна висаджувати восени. При цьому важливо захистити рослину від заморозків.