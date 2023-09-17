Від тарганів не залишиться й сліду: нагодуйте комах цією сумішшю

Вивести комах із дому можна завдяки простому засобу

Варто у квартирі з’явиться лише одному таргану, як їх відразу стає ціле полчище. І тоді здається, що позбутися цих неприємних комах, які розносять заразу, практично неможливо. Насправді ж є простий засіб, який знищує тарганів дуже швидко.

Насамперед потрібно пам’ятати, що таргани найчастіше заводяться там, де брудно і де вони мають легкий доступ до їжі. Тому ефективну боротьбу з цими комахами треба розпочинати з ретельного збирання.

Якщо павуків відлякують різкі запахи, то тарганів яскраві аромати приваблюють. Комаха обов’язково спробує приманку, яка виділятиме сильний аромат.

Як приготувати отруту для тарганів

Для приготування засобу від тарганів потрібно крохмаль. Підійде як картопляний, так і кукурудзяний. Його необхідно змішати з водою до консистенції густої кашки й додати 2 чайні ложки бури.

Для ароматизації додайте пюре банана, що перестиг. Він повинен виділяти сильний аромат.

З приготовленої маси потрібно зробити кульки та розкласти по плінтусах, а також під мийкою та в духовці. Отриманий засіб дуже сильний і буквально наступного дня ви помітите, що живих комах стає менше.

Якщо в будинку є тварини або діти, слідкуйте, щоб вони не скуштували отруйні кульки.

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