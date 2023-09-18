Як боротися з бур’янами восени: корисні поради для дачників

Боротьба з бур’янами на ділянці ведеться практично цілий рік

Боротьба з бур’янами на дачній ділянці триває не лише під час вирощування рослин, а й восени, коли грядки вже порожні. Від дій дачника восени залежить, чи сильно бур’яни докучатимуть йому на ділянці наступного року.

Є безліч методів боротьби з бур’янами — від прополювання до застосування хімії.

Активна боротьба з однорічними бур’янами починається восени.

До таких рослин належать гірчиця, грицики, осот. Після глибокого перекопування ґрунту в однорічних шкідливих рослин не залишиться шансів, щоб до настання холодів дозріти з насіння.

Не варто витрачати ресурси на те, щоб обробити ці рослини спеціальними препаратами від бур’янів, адже вони не діють на насіння.

А ось для боротьби з багаторічними бур’янами слід використовувати гербіциди. Такі препарати застосовують тільки за інструкцією, в ясну та безвітряну погоду. Якщо після обробки гербіцидами пройшло менш як три години й почалася злива, то процедуру доведеться повторити.

Якщо цей варіант не підходить, можна використати народний засіб. Для боротьби з бур’янами добре підходить розчин з оцту та солі. Закип’ятіть 3 літри води, додайте до неї 6 столових ложок солі та 2,5 склянки 9% оцту. Таким розчином потрібно рясно полити або обприскати бур’ян.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим потрібно обробляти грядки восени, щоб знезаразити землю.