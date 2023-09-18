Гроші витечуть крізь пальці: названі знаки Зодіаку, яким не пощастить із фінансами на тижні

У справах їм везти не буде зовсім

У другій половині вересня фінансовий успіх відвернеться відразу від семи знаків Зодіаку, — на них чекають різні проблеми з грошима і на роботі.

Мова про такі знаки як Близнюки, Рак, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець та Риби. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень із 18 по 24 вересня.

Близнюкам випала Трійка мечів

Це загалом одна з найдраматичніших карток у колоді, і у фінансовому розкладі вона попереджає про невдачі на роботі — це можуть бути конфлікти зі співробітниками та начальниками, невдалі угоди, фінансові втрати.

Ракам випала Сімка кубків

Найближчого тижня Ви можете зробити невірний вибір, стати жертвою шахраїв, а також витратити багато часу на щось, що не варте зусиль.

Дівам випала перевернута Вежа

Ви швидше за все відчуватимете найближчим часом відсутність натхнення та мотивації, на тлі чого можуть виникнути проблеми з фінансами, а також депресивний настрій і навіть безсоння.

Терезам випав перевернутий Туз кубків

У цьому положенні карта вказує, що поки всі хороші можливості та щасливі шанси пройдуть повз Вас, Ваші надії не виправдаються, а спроби змінити щось на краще проваляться.

Скорпіонам випала перевернута Верховна жриця

У Вас може початися смуга невдач, хтось може захотіти Вас "підсидіти", а інтуїція може сильно підводити. Намагайтеся поки не приймати важливих рішень, великий шанс помилитися.

Стрільцям випала перегорнута Вісімка пентаклів

Цього тижня Ви відчуватимете втому від роботи, і, можливо, навіть здасться, що працюєте даремно, — заробіток не виправдовуватиме зусиль.

Рибам випав Диявол

Вас найближчим часом можливо турбуватимуть лише гроші, при цьому може виникнути спокуса отримати їх усіма способами, включаючи і "не чисті" методи. Не слухайте поки що порад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні до кінця місяця.