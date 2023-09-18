Прості речі можуть врятувати: список першої необхідності на випадок важкої зими

Ці речі треба мати вдома на випадок надзвичайної ситуації

Російські окупанти можуть намагатися поцілити по українських інфраструктурних об'єктах взимку. Це може призвести до проблем з подачею опалення або електроенергії. Також відключення можуть спричинити і природні лиха.

Американські посадовці підготували перелік рекомендації для своїх громадян, які можуть бути застосовані і в Україні. Вони стосуються готовності до надзвичайних ситуацій пов'язаних із відключенням електроенергії.

Перша рекомендація — це мати вдома їжу, яка не потребує готування чи охолодження. Друга — мати воду обов'язково в чистих контейнерах. Також треба слідкувати за рівнем зарядки телефону, вдома варто мати аварійний комплект в якому мають бути пристрої, що працюють від батарейок. Це ліхтарик та радіоприймач, а також додаткові батареї та пристрої для підзарядки, наприклад Power Bank.

У вашій аварійній валізці на випадок відключення електроенергії мають бути аптечка з обов'язковими ліками, за потреби дитячі речі чи харчування, а також варто заздалегідь подбати про домашніх улюбленців — мати запас їхнього корму та наповнювачу для туалету.

Американці застерігають від того, щоб використовувати грилі чи генератора в межах дому, підвалу чи гаража. Це може бути небезпечно з огляду на чадний газ. Витримати дистанцію від будинку треба не менше ніж 6 метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пральну машинку можна використовувати при відключенні електрики дуже цікавим чином. Її можна перетворити на міні-холодильник.