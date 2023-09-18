Не залишите шансу шкідникам та хворобам: чим полити город після збирання врожаю

Роботи на дачній ділянці продовжуються аж до зими

Досвідчені городники поливають ґрунт восени саморобними розчинами. Проста маніпуляція допоможе в майбутньому уникнути проблем із хворобами рослин та шкідниками.

Після збирання врожаю обробіть город особливим добривом, щоб убити бактерії, у тому числі грибкові. Про це пише Ukr.media.

Так, осіннє добриво землі допоможе позбавитися не тільки хвороботворних організмів, а й відлякати шкідників. Крім того, так ви покращите якість ґрунту, що, у свою чергу, забезпечить багатий урожай надалі.

Із чого зробити розчин для обробки городу після збирання врожаю? Ключовий інгредієнт – закваска, сироватка чи кефір (досить 1 л). До одного з цих продуктів додайте 1 ст. ложку кориці (попередньо розчиніть спецію у склянці теплої води). Цей компонент забезпечить рослини поживними речовинами, вітамінами та амінокислотами. Сюди всипте 1 ст. ложку меленої куркуми, яку дачники нерідко використовують для підживлення культур.

Як обробляти ґрунт? 1 ст. л. концентрованого розчину, який у вас вийшов, розчиніть у 10 л води. Такої кількості вистачить на удобрення 1 кв. м землі на вашій ділянці.

Раніше "Телеграф" розповідав, які осінні роботи на ділянці запобігатимуть появі колорадського жука. А ще ми писали, що вносити при перекопуванні землі восени.