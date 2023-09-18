Готуємось до зими, яка може бути важкою: 6 порад для правильного вибору одягу та взуття

Іноді буває таке, що ноги замерзають, а спина — пітніє

Скоро в Україну прийде зима і є ймовірність, що будуть аварійні або планові відключення опалення через обстріли з рф. Щоб не замерзнути вдома, треба обирати ковдру з вовни, пуху чи синтетики, а якщо стало питання про вибір одягу та взуття на вулицю, то є декілька порад, як зробити правильний вибір.

Є шість порад, яку одежу треба купувати, аби вам було тепло. Про це можна дізнатись на сайті Уманьnews.

Найкраще взимку гріє багатошаровий одяг . Це стосується і дому і вулиці.

. Це стосується і дому і вулиці. Підготуйте теплу зимову куртку, шапку, рукавиці, теплі светри, безрукавки .

. Подивіться, яка зі старих курток чи шуб згодиться вам для дому, в особливо холодний період.

Доберіть тепле взуття та устілки, закриті домашні капці або уггі ─ вдома також треба дбати про те, щоб ноги завжди були в теплі.

─ вдома також треба дбати про те, щоб ноги завжди були в теплі. Дістаньте натуральну теплу бавовняну білизну, шерстяні речі, теплі плетені носки ─ все це підготуйте вже зараз. Перед зимою всі речі, які ви одягатимете на тіло треба випрати й добре висушити.

─ все це підготуйте вже зараз. Перед зимою всі речі, які ви одягатимете на тіло треба випрати й добре висушити. Маленька тепла шапка, або светр чи халат з капюшоном також будуть вам в пригоді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як з двох батарейок зробити ліхтарик під час блекауту.