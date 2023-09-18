Насолоджуйтеся раннім урожаєм: коли і як саджати моркву під зиму

Важливо вибрати якісне насіння з високою схожістю

Щоб полегшити собі завдання на початку наступного сезону городніх робіт, дачники з досвідом використовують спеціальний агротехнічний прийом. Потрібно знати, як сіяти насіння під зиму, щоб зробити все правильно.

Своїми порадами поділилася завідувачка лабораторії Національної академії аграрних наук України Єва Тернова. Фахівець розповіла, де, коли і як потрібно проводити підзимовий посів.

Як посадити моркву під зиму

Для того, щоб посіяти насіння моркви восени, потрібно добре підготувати грядки:

ретельно очистити їх від бур’янів;

перекопати на 25 см (штик лопати);

(штик лопати); удобрити компостом або перегноєм — 1 відро на 1 кв. м;

внести суперфосфат — 1 ст. л., калій – 1 ч. л., золу – 1 склянка (на 1 кв. м).

Якщо ґрунт важкий і щільний, додайте до нього трохи крупнистого річкового піску, глини, торфу. Якщо кислий — внесіть доломітове борошно з розрахунку 200 г на 1 кв. м, а потім обприскайте всю площу грядок мідним купоросом (на 1 відро води — 6-7 г). Пізніше проведіть повторне очищення від бур’янів.

Коли сіяти моркву на зиму

Після настання перших заморозків вирівняйте поверхню, зробіть лунки, накрийте плівкою і чекайте, доки температура ґрунту не знизиться до 0-2 градусів тепла. Стійка холодна погода зазвичай встановлюється наприкінці жовтня – на початку листопада. Сніг, що випав, не перешкода, просто згрібайте його з грядок.

Зніміть плівку і зробіть посів:

використовуйте виключно сухе насіння ;

; лунки засипте торфом чи піском;

вирівняйте ґрунт перегноєм;

ні в якому разі не поливайте.

Норму посіву потрібно збільшити та взяти насіння на 20-25% більше, ніж зазвичай навесні. Насіння вибирайте якісне, з високою схожістю.

Як глибоко садити моркву під зиму — глибше, ніж навесні

Навесні насіння сіють на глибину близько 2-3 см. Для посіву під зиму це не підходить, але надто глибоких лунок теж робити не потрібно. Оптимальна відстань — від 4 до 6 см. Якщо дати більше, навесні рослина може загинути, оскільки стебло занадто довго зростатиме до поверхні.

Раніше ми розповідали, як підготувати моркву до зберігання на зиму. Добре прибрати та обсушити врожай часто заважає осінній дощ.