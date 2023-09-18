Насіння яких квітів можна збирати прямо зараз: 7 рослин

Не пропустіть ідеальний момент, щоб зібрати свіже та міцне насіння

Осінь — це насичений період для садівників, коли потрібно провести обрізку багатьох рослин, таких як троянди. У цей час деякі квіти і чагарники впадають у сплячку, відкриваючи численні можливості для збору насіння.

Збереження насіння рослин, що виростають у вашому саду, — це відмінне рішення. Це не тільки економніше, ніж покупка, але також забезпечує отримання більш свіжого та здорового насіння, пише express. У вересні варто почати збирати насіння семи видів квітів.

Насіння яких рослин потрібно зібрати у вересні

Відмінними рослинами для осіннього збору насіння в саду є космеї, соняшники, астранція і цинія, часто звані "майорами", живокість, чорнобривці і маки.

Як збирати та зберігати насіння квітів

Насіння соняшника велике і можна легко виявити їх у серцевині квітки. Деякі рослини, включаючи мак, космею та цинію, формують насіннєві головки, які потрібно роздробити, щоб отримати доступ до насіння.

Насіння слід збирати тоді, коли воно ось-ось розсиплеться. Насіння такого типу мають більш високі шанси на успішне проростання. Краще збирати насіння під час сухої погоди. Якщо насіння починає розлітатися, як, наприклад, астранція, то не варто збирати його під час вітряної погоди. Для зберігання насіння краще використовувати спеціальні конверти чи паперові упаковки, а не пластикові пакети.

Раніше ми писали, які рослини не можна садити восени. Усього їх дев’ять.