Допоможуть прості продукти: як зробити солоні огірки ще смачнішими

Овочі будуть ще більш ароматними та хрусткими

Мариновані огірки – одна із найулюбленіших закусок на зиму. Вони ідеальні до картоплі, м’ясних страв, рагу, їх можна додавати в салати та супи. Варто тільки відкрити баночку – і вся сім’я збіжиться похрумтіти ними. Саме тому рецептів неймовірна кількість – від класичних маринованих до пікантних із гірчицею.

А чи можна зробити їх ще смачнішою? Так, якщо скористатися хитрощами від "Бабусиних рецептів". Спробуйте та переконайтесь!

Що покласти в банку для покращення смаку

Ароматними, насиченими та хрусткими огірки мариновані вийдуть, якщо покласти в банку кілька листочків смородини. Ви навіть не встигнете отямитися, як близькі з’їдять усю баночку. Поліпшиться не лише смак заготівлі, а і її якість.

Звичайно, не кожен навіть досвідчений кулінар покладе в банку з огірками корисний перець чилі, але й дарма. Від одного маленького перчика вся банка овочів не стане гострою, проте огірки вийдуть якіснішими. До того ж після нього вам не варто боятися активності патогенної флори.

Калина даремно дуже рідко використовується в консервації, хоча лише кілька листочків зроблять заготівлю смачнішою. Завдяки калині огірки також стануть неймовірно хрусткими.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому вибухають банки з консервацією та чи можна їх урятувати. Ваші банки будуть цілими до наступного року.