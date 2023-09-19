Все валитиметься з рук: для яких знаків Зодіаку цей тиждень стане дуже складним

Багато хто може відчути себе цим кричащим котом

Друга половина вересня 2023 року обіцяє бути неймовірно важкою, — принаймні відразу восьми знакам Зодіаку варто чекати неприємностей і поганого настрою.

Мова про такі знаки як Овен, Близнюки, Рак, Діва, Терези, Козоріг, Водолій та Риби. Про це говорить гороскоп Таро, складений для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 18 по 24 вересня включно.

Овнам випала П’ятірка пентаклів

Це карта матеріальних втрат та негараздів, яка також може бути попередженням і про проблеми у стосунках та зі здоров’ям. Поки що краще варто відкласти довгострокові плани.

Близнюкам випав перевернутий Маг

У Вас найближчим часом у думках може бути хаос і безлад, а в житті може випливти неприємна особистість, якій не варто довіряти.

Ракам випала Дев’ятка мечів

Ця карта обіцяє Ракам депресивні думки, наплив провини, розпачу та розгубленості.

Дівам випала перевернута Трійка жезлів

У Дів може все валитися з рук, з колегами розпочатися конфлікти, а плани піти прахом. Краще не братися за все одразу, щоб хоч щось довести до кінця.

Терезам випала Четвірка кубків

Ця карта апатії та смутку. Дозвольте собі відпочити від усього, але не надто сильно йдіть у себе.

Козорогам випали перевернуті Закохані

Ви можете найближчим часом прийняти неправильне рішення, а Ваші емоції можуть бути сильнішими за розум.

Водоліям випала перевернута Верховна жриця

У Вас можуть виникнути проблеми, а розум може бути затуманений. Під впливом емоцій високий ризик скоєння необдуманих вчинків.

Рибам випала перевернута Трійка кубків

Від Вас може відвернутися успіх, справи піти не так, як Вам хотілося б. Хтось може обговорюватиме Вас за спиною або вчинить якусь підлість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.