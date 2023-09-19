Мороз не буде страшним: чим підгодувати троянди у вересні, щоб захистити від холодів

Цей метод дозволить зміцнити рослини

Правильна підготовка троянд допомагає їм пережити холодні зимові місяці та порадувати вас своєю красою та ароматом у наступному сезоні. Для того, щоб квіти нормально перенесли холод, потрібно провести ряд важливих процедур.

Як інформує Ukr.Media, правильне підживлення займає важливе місце в процесі підготовки. За допомогою внесення добрив можна, на думку експертів у квітникарстві, чудово захистити троянди від морозів. Завдяки цьому способу ви зможете зміцнити свої рослини, щоб у наступному році вони були гарними та здоровими.

Чим підгодувати троянди восени у вересні

Щоб досягти позитивного результату, потрібно підгодувати троянди під зиму двічі. Перше добриво можна зробити наприкінці вересня, друге — у жовтні приблизно через два тижні після першої процедури.

Як приготувати розчин для підживлення:

Візьміть 15 г монофосфату та 15 г суперфосфату.

монофосфату та суперфосфату. Розчиніть речовини у 10 л води.

Поживне підживлення готове. Кількість компонентів наведено із розрахунку на 5 кв. м.

Також не забувайте про те, що перед зимою потрібно обрізати сухі та хворі гілки, щоб допомогти трояндам краще пережити зимові морози. Ще один важливий аспект – укриття. Троянди потрібно покрити спеціальними укриттями або сухою мульчею, щоб захистити коріння та ніжні частини рослини від холодних вітрів та морозів.

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