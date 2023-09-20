Астафій Вітряк 20 вересня: що в жодному разі не можна робити, щоб не втратити красу

Цього дня наші пращури спостерігали за напрямом вітру

Цієї середи, згідно з новим церковним календарем, християни вшановують пам’ять святого великомученика Євстафія. Астаф’єв день прозвали Вітряком, оскільки 20 вересня було заведено спостерігати за напрямом вітру і, ґрунтуючись на народних прикметах, прогнозувати погоду на майбутню зиму та майбутній урожай.

Зазвичай в Астаф’єв день вітри були досить сильними, здатними поламати дерева. За традицією, цього дня було заведено провітрювати одяг на вулиці. Вважалося, що ця дія допомагає сім’ї уникнути нещасть та невдач у майбутньому.

Вірили прикметам. Наприклад, якщо погода 20 вересня сира та туманна, то осінь буде сприятливою, а сніг випаде не скоро. Також, якщо суха погода за вікном, то зима виявиться малосніжною.

Що не можна робити 20 вересня

Струшувати воду з рук після миття — притягає нечисті сили.

Дарувати подарунки — можна стосунки зіпсувати.

Ревнувати, злитися, сваритися — сказане повернеться дуже скоро.

Жінкам виходити надвір до полудня — вітер "здує" красу.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2023 року. Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому цього місяця не буде додаткових вихідних у свята або скорочених робочих днів.