Руки опустяться: на три знаки Зодіаку чекає фінансовий глухий кут

У них просто не буде сил щось робити

Друга половина вересня у 2023 році в цілому дуже складна, і на багатьох чекають труднощі та фінансові втрати. А одразу в трьох знаків Зодіаку загалом опустяться руки, через що вони не відчуватимуть у собі сил працювати.

Йдеться про такі знаки як Діва, Стрілець та Козоріг. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро від "Телеграфу", складений на тиждень із 18 по 24 вересня включно.

Дівам випала перевернута Вежа

Ви в найближчий тиждень можете відчувати втрату мотивації та натхнення, небажання щось робити, може навіть дійти до безсоння та депресивного настрою, на тлі чого особливих успіхів із фінансами не варто очікувати.

Стрільцям випала перевернута Вісімка пентаклів

Цього тижня Ви відчуватимете втому від роботи, і, можливо, навіть здасться, що працюєте даремно, — заробіток не виправдовує зусиль.

Козорогам випала перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта натякає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і даремно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень, що призводить Вас до занепаду духу і душевної порожнечі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як пральна машинка може стати в нагоді навіть без світла під час блекаутів.