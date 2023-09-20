Що потрібно зробити з виноградом восени: так рослина точно переживе зиму

Щоб виноград і далі радував урожаєм, не забудьте про осінні добрива

Восени дачники готують культури на дільниці до зими. Захистити від майбутніх холодів потрібно й виноград, провівши кілька простих маніпуляцій.

Підготувати виноград до зими просто, головне, приділіть увагу поливу, підгодівлі й укриттю. Важливими порадами ділиться Телеграм-канал "Садівник".

Як доглядати за виноградом восени

У вересні продовжуйте збирання врожаю. Якщо на вулиці зберігається посушлива погода, забезпечте рослину вологозарядковим поливом. Для цього до листопада дачникам слід вилити по 100-150 л води під кожен молодий кущ, трохи більше, 200-300 л, вимагатимуть дорослі рослини.

Другий осінній місяць передбачає важливий етап підживлення. У жовтні удобріть виноград саморобною сумішшю. У 40 л води розведіть 80-100 г суперфосфату та 40 г калійної солі або 100 г сірчанокислого калію. Також розчин додають 4 г борної кислоти і 8 г сірчанокислого цинку.

Осіння обрізка винограду

Коли опало листя, дозволяється починати осінню обрізку винограду. Однак пам’ятайте, що для цього потрібна суха погода. Видаліть лози, які вже відплодоносили, та верхні незрілі частини пагонів. Ключове правило обрізки винограду восени: на віддалених пагонах має залишитися від 7 до 12 бруньок.

Після того, як виноград обрізаний, починайте мульчування. Торф, скошена трава або компост, що перепрів, — відмінні варіанти.

Восени виноград вимагає особливого догляду

Захист винограду від хвороб

Обрізані пагони та залишки можна спалити у відведеному для цього місці або вивезти за межі ділянки. Так ви не дасте шансів інфекціям. Крім того, виноградник і ґрунт потрібно обробити 3-відсотковим розчином мідного чи залізного купоросу.

Особливу увагу приділіть рослинам, які перехворіли цього сезону. Щойно бруньки на лозі закриються, проводиться обробка 5-відсотковим розчином залізного купоросу.

Підготовка винограду до зими

У листопаді виноград укривають на сезон холодів. Перед цим, радять досвідчені садівники, варто підгодувати культуру пташиним послідом. Для цього розведіть органіку водою у пропорції 1:4 та поставте в тепле місце на 10 днів. Перед застосуванням змішайте із водою у співвідношенні 1:10. Одному виноградному кущу вистачить 0,5 л готового рідкого добрива.

Ще одна корисна підгодівля для винограду восени – зола. Просто додайте до 10 л води 300 г деревної золи. Удобрюйте таким розчином кожен кущ.

Укривати виноград починають наприкінці листопада – на початку грудня. Поспішати не варто, бо лоза повинна у відкритому вигляді пережити перші заморозки, щоб загартуватися і визріти. Укриття винограду проводять, коли стовпчики термометрів залишаються на рівні не вище 5 градусів морозу.

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