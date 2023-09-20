Що насипати під дерева, щоб улітку отримати багатий урожай: секрети дачників

Як і чим підгодувати плодові дерева восени

Восени плодові дерева закладають бруньки для наступного року. Тому у вересні та жовтні вишні, груші, сливи та яблуні потребують добрива, яке, до того ж допоможе їм зміцнитися до тривалої зимівлі.

Для вишень, черешень та слив восени не зайвим буде внести кальцій. Для цього достатньо буде присипати прикореневу зону меленою яєчною шкаралупою або доломітовим борошном. Під кожне дерево необхідно до 500 г перемеленої шкаралупи, або 7-8 склянок доломітового борошна.

На дачній ділянці дуже часто як підживлення використовують свіжий гній. Але буде великою помилкою підгодувати плодові дерева восени гноєм та іншими підкормками із вмістом азоту. Це завадить плавному переходу дерева у сплячку.

Восени плодові дерева краще підгодувати хлористим калієм. Необхідний для розвитку та зростання дерев калій зробить свою роботу, а хлор встигне випаруватися до початку вегетації. Для підживлення одного молодого дерева вистачить 1 склянки засобу, для дорослого — використовуйте дві склянки хлористого калію.

Також восени слід подбати про захист дерев від шкідників. Взимку голодні гризуни можуть зіпсувати кору плодових дерев. Тому стовбури краще прикрити ялиновими гілками.

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