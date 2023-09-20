Якщо вимкнули світло: перелік речей, які точно не можна робити вдома
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Деякі помилки можуть коштувати людині життя
Більшість українців стикаються з такою проблемою, як вимкнення світла. В умовах війни це може бути навіть аварійне відключення і, якщо заряд телефону малий або вдома немає ліхтарика, то є можливість самостійно його зробити. Однак треба пам'ятати про правила безпеки, коли у будинку зненацька зникло енергопостачання.
Про те, чи можна залишати увімкнені в розетку електроприлади та які будуть наслідки, якщо вдома поставити генератор, можна дізнатись з відео на YouTube на каналі AdMe.
Чого не можна робити, якщо у вас відключили світло
- Не торкайтеся панелі електрощитка. Перевірте щиток на наявність ушкоджень, але будьте обережні й не торкайтесь його. Якщо проблем не в ньому, то огляньте проводи, що йдуть до будинку. Якщо вони лежать на землі або пошкоджені, то скоріше зверніться до фахівців;
- Не підключайте прилади до мережі. Так ви врятуєте їх від можливого стрибка напруги;
- Не відкривайте холодильник. Закритий холодильник підтримує температуру близько чотирьох годин, а їжу у морозильній камері може зберігатись до 2 днів;
- Не запалюйте свічки, особливо якщо у вас діти або домашні улюбленці. Краще використовуйте ліхтарик;
- Не забувайте про детектор чадного газу.
- Не залишайте автомобіль із порожнім баком. Вам може знадобитись термінова евакуація. Автомобіль також може бути єдиним місцем, де можна погрітись.
- Не забудьте дізнатися, як відчинити ворота, якщо в'їзд у ваш квартал чи двір обладнаний розсувними воротами. Зверніться до адміністрації, щоб отримати інструкцію;
- Не витрачайте марно заряд телефону;
- Не захоплюйтеся водними процедурами. Якщо світло було вимкнено через грозу, то утримайтесь від душу, бо тоді є ймовірність, що вас вдарить блискавка.
- Не ігноруйте правила руху. Якщо ви повертаєтесь додому під час вимкнення світла, то це не означає, що можна проїжджати перехрестя не озираючись.
- Не залишайтеся без готівки;
- Не дайте трубам замерзнути. Як правило, у новіших будинках є гарна ізоляція труб, однак варто передивитись усі труби, аби уникнути розриву. Коли вода замерзає, то вона розширюється. Якщо ви помітили, що день на трубі є лід, то їх треба утеплити старими ковдрами та рушниками й залишити тонкий струмок води в одному з кранів;
- Не готуйте вдома на відкритому вогні. Вогнище можна розпалювати тільки на вулиці.
- Не намагайтеся встановити вдома генератор. Якщо ви в будинку установити генератор, то є велика ймовірність того, що ви можете отруїтись чадним газом. Не рекомендується також запускати його у гаражі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зігрітись у кімнаті, якщо вимкнули опалення. Є шість дієвих порад.