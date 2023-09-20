Якщо вимкнули світло: перелік речей, які точно не можна робити вдома

Деякі помилки можуть коштувати людині життя

Більшість українців стикаються з такою проблемою, як вимкнення світла. В умовах війни це може бути навіть аварійне відключення і, якщо заряд телефону малий або вдома немає ліхтарика, то є можливість самостійно його зробити. Однак треба пам'ятати про правила безпеки, коли у будинку зненацька зникло енергопостачання.

Про те, чи можна залишати увімкнені в розетку електроприлади та які будуть наслідки, якщо вдома поставити генератор, можна дізнатись з відео на YouTube на каналі AdMe.

Чого не можна робити, якщо у вас відключили світло

Не торкайтеся панелі електрощитка. Перевірте щиток на наявність ушкоджень, але будьте обережні й не торкайтесь його. Якщо проблем не в ньому, то огляньте проводи, що йдуть до будинку. Якщо вони лежать на землі або пошкоджені, то скоріше зверніться до фахівців;

Перевірте щиток на наявність ушкоджень, але будьте обережні й не торкайтесь його. Якщо проблем не в ньому, то огляньте проводи, що йдуть до будинку. Якщо вони лежать на землі або пошкоджені, то скоріше зверніться до фахівців; Не підключайте прилади до мережі. Так ви врятуєте їх від можливого стрибка напруги;

Так ви врятуєте їх від можливого стрибка напруги; Не відкривайте холодильник. Закритий холодильник підтримує температуру близько чотирьох годин, а їжу у морозильній камері може зберігатись до 2 днів;

Закритий холодильник підтримує температуру близько чотирьох годин, а їжу у морозильній камері може зберігатись до 2 днів; Не запалюйте свічки, особливо якщо у вас діти або домашні улюбленці. Краще використовуйте ліхтарик;

Краще використовуйте ліхтарик; Не забувайте про детектор чадного газу.

Не залишайте автомобіль із порожнім баком. Вам може знадобитись термінова евакуація. Автомобіль також може бути єдиним місцем, де можна погрітись.

Вам може знадобитись термінова евакуація. Автомобіль також може бути єдиним місцем, де можна погрітись. Не забудьте дізнатися, як відчинити ворота, якщо в'їзд у ваш квартал чи двір обладнаний розсувними воротами. Зверніться до адміністрації, щоб отримати інструкцію;

якщо в'їзд у ваш квартал чи двір обладнаний розсувними воротами. Зверніться до адміністрації, щоб отримати інструкцію; Не витрачайте марно заряд телефону;

Не захоплюйтеся водними процедурами. Якщо світло було вимкнено через грозу, то утримайтесь від душу, бо тоді є ймовірність, що вас вдарить блискавка.

Якщо світло було вимкнено через грозу, то утримайтесь від душу, бо тоді є ймовірність, що вас вдарить блискавка. Не ігноруйте правила руху. Якщо ви повертаєтесь додому під час вимкнення світла, то це не означає, що можна проїжджати перехрестя не озираючись.

Якщо ви повертаєтесь додому під час вимкнення світла, то це не означає, що можна проїжджати перехрестя не озираючись. Не залишайтеся без готівки;

Не дайте трубам замерзнути. Як правило, у новіших будинках є гарна ізоляція труб, однак варто передивитись усі труби, аби уникнути розриву. Коли вода замерзає, то вона розширюється. Якщо ви помітили, що день на трубі є лід, то їх треба утеплити старими ковдрами та рушниками й залишити тонкий струмок води в одному з кранів;

Як правило, у новіших будинках є гарна ізоляція труб, однак варто передивитись усі труби, аби уникнути розриву. Коли вода замерзає, то вона розширюється. Якщо ви помітили, що день на трубі є лід, то їх треба утеплити старими ковдрами та рушниками й залишити тонкий струмок води в одному з кранів; Не готуйте вдома на відкритому вогні. Вогнище можна розпалювати тільки на вулиці.

Вогнище можна розпалювати тільки на вулиці. Не намагайтеся встановити вдома генератор. Якщо ви в будинку установити генератор, то є велика ймовірність того, що ви можете отруїтись чадним газом. Не рекомендується також запускати його у гаражі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зігрітись у кімнаті, якщо вимкнули опалення. Є шість дієвих порад.