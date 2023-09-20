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Якщо вимкнули світло: перелік речей, які точно не можна робити вдома

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Лампочка Новина оновлена 20 вересня 2023, 13:44
Лампочка. Фото Pixabay

Деякі помилки можуть коштувати людині життя

Більшість українців стикаються з такою проблемою, як вимкнення світла. В умовах війни це може бути навіть аварійне відключення і, якщо заряд телефону малий або вдома немає ліхтарика, то є можливість самостійно його зробити. Однак треба пам'ятати про правила безпеки, коли у будинку зненацька зникло енергопостачання.

Про те, чи можна залишати увімкнені в розетку електроприлади та які будуть наслідки, якщо вдома поставити генератор, можна дізнатись з відео на YouTube на каналі AdMe.

Чого не можна робити, якщо у вас відключили світло

  • Не торкайтеся панелі електрощитка. Перевірте щиток на наявність ушкоджень, але будьте обережні й не торкайтесь його. Якщо проблем не в ньому, то огляньте проводи, що йдуть до будинку. Якщо вони лежать на землі або пошкоджені, то скоріше зверніться до фахівців;
  • Не підключайте прилади до мережі. Так ви врятуєте їх від можливого стрибка напруги;
  • Не відкривайте холодильник. Закритий холодильник підтримує температуру близько чотирьох годин, а їжу у морозильній камері може зберігатись до 2 днів;
  • Не запалюйте свічки, особливо якщо у вас діти або домашні улюбленці. Краще використовуйте ліхтарик;
  • Не забувайте про детектор чадного газу.
  • Не залишайте автомобіль із порожнім баком. Вам може знадобитись термінова евакуація. Автомобіль також може бути єдиним місцем, де можна погрітись.
  • Не забудьте дізнатися, як відчинити ворота, якщо в'їзд у ваш квартал чи двір обладнаний розсувними воротами. Зверніться до адміністрації, щоб отримати інструкцію;
  • Не витрачайте марно заряд телефону;
  • Не захоплюйтеся водними процедурами. Якщо світло було вимкнено через грозу, то утримайтесь від душу, бо тоді є ймовірність, що вас вдарить блискавка.
  • Не ігноруйте правила руху. Якщо ви повертаєтесь додому під час вимкнення світла, то це не означає, що можна проїжджати перехрестя не озираючись.
  • Не залишайтеся без готівки;
  • Не дайте трубам замерзнути. Як правило, у новіших будинках є гарна ізоляція труб, однак варто передивитись усі труби, аби уникнути розриву. Коли вода замерзає, то вона розширюється. Якщо ви помітили, що день на трубі є лід, то їх треба утеплити старими ковдрами та рушниками й залишити тонкий струмок води в одному з кранів;
  • Не готуйте вдома на відкритому вогні. Вогнище можна розпалювати тільки на вулиці.
  • Не намагайтеся встановити вдома генератор. Якщо ви в будинку установити генератор, то є велика ймовірність того, що ви можете отруїтись чадним газом. Не рекомендується також запускати його у гаражі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зігрітись у кімнаті, якщо вимкнули опалення. Є шість дієвих порад.

Теги:
#Світло #Лайфхак #Вимкнення електрики