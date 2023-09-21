Тюльпани навесні розквітнуть лише в одному випадку: як правильно підготувати ґрунт восени

Необхідно здійснити кілька маніпуляцій із землею для квітів вже зараз

Одними з перших ознак весни є тюльпани, а точніше їх проростання та розквіт. Однак, щоб посадити цибулини рослини, як і обрізати кущові троянди, краще робити це восени.

Підготовка тюльпанів до посадки має бути виконана в осінньому сезоні, пише leto. Розповідаємо, які заходи вживати для догляду за грядками, як проводити удобрювання, і якою є оптимальна глибина посадки цибулин для забезпечення успішного зимування тюльпанів.

Як підготувати грядки для тюльпанів

Важливо підібрати правильне місце для розміщення тюльпанів. Вони проявляють найкраще цвітіння на добре освітлених та відкритих ділянках. Уникайте посадки цибулин у низинах, де може накопичуватися вода після дощу або танення снігу. Час від часу переміщуйте тюльпани ділянкою, щоб уникнути інфекцій, грибків та хвороб. Перед тим як посадити цибулини, необхідно підготувати ґрунт за 2-3 тижні і дати йому спокій. Оптимальний час для посадки тюльпанів настає, коли температура ґрунту на глибині 10-15 см становить від 7 до 10 градусів. Якщо поспішити з посадкою, коріння тюльпанів, що укорінилися, можуть вирости і піддатися заморозкам. Тюльпанам подобається пухкий ґрунт із гарною циркуляцією повітря. Якщо у вас глинистий грунт, при перекопуванні додайте пісок, тирсу і торф. Крім того, тюльпани віддають перевагу грунту з нейтральною кислотністю. Для поліпшення кислотності ґрунту можна використовувати золу або доломітове борошно. При внесенні добрив уникайте використання свіжого гною, оскільки він може пошкодити цибулини. Для тюльпанів найкращий вибір — добрива із вмістом калію та фосфору, такі як компост, зола, а також сульфат калію у поєднанні із суперфосфатом. Просте перекопування землі недостатньо. Краще глибоко перекопати грядки на глибину приблизно 30 см, щоб коріння рослин мало досить глибоке розташування. При посадці цибулин слід врахувати, що їх глибина має бути втричі більша за висоту самих цибулин. Для захисту тюльпанів після посадки від бур’янів, шкідників та гризунів проведіть мульчування. Від великих гризунів можна встановити дротяну сітку поверх грядок.

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