Зробити зиму приємнішою: топ-3 гаджети для дому у холодну пору року

Сучасні девайси міцно увійшли в наше життя і успішно його покращують навіть взимку

Зберегти тепло та здоров'я взимку може бути непросто холод може переслідувати нас як в офісі, так і вдома. Однак на допомогу приходять сучасні технології. Розумні гаджети можуть не тільки зарадити із відчуттям прохолоди, а й потурбуватися про якість повітря взимку.

Розумна ковдра

Після традиційних і вже звичних для України простирадл з електропідігрівом, винахідники пішли рівнем вище. Вони зробили розумні ковдри з керуванням голосом або через wi-fi. На відміну від звичайної електроковдри, на сучасних версіях можна налаштувати не тільки температуру до якої вона підігрівається, а і те яка половина буде більш гарячою. Виробники також стверджують, що вона може сама розправлятися на ліжку вранці.

Розумне зволоження та очищення

Розумні зволожувачі — це ще один крок назустріч майбутньому. Через епідемію коронавірусу багато українців познайомились зі звичайними зволожувачами — пристроями які викидають у повітря дрібні часточки води, що дуже корисно коли люди хворіють на застуду або під час роботи опалення. Новими версіями також можна керувати за допомогою wi-fi чи голосу, а також налаштовувати зі смартфона.

До цієї категорії можна також віднести розумні очищувачі повітря. Вони фільтрують повітря в кімнаті від шкідливих домішок контролюючи його якість, а також можуть підігрівати або охолоджувати повітря за потреби. За його роботою можна слідкувати через смартфон, а вночі переводити в тихий режим.

Сучасний очищувач повітря

Портативні обігрівачі

Підтримувати ваш житловий простір чи робоче місце теплим можна за допомогою розумного нагрівача. Він також реагує на голосові команди, може керуватися зі смартфона навіть з іншого кута кімнати, але головна його перевага невеликі компактні розміри та можливість легких налаштувань. Такий обігрівач можна встановити на столі просто поруч із собою під час роботи або перегляду фільму. При цьому іноді площа, яку він нагріває достатньо висока.

Портативний обігрівач можна налаштувати із смартфона

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