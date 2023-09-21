Ці квіти розправляться з будь-яким бур’яном: які рослини варто висадити на ділянці

Боротися з небажаною рослинністю можна без хімікатів

Однією з головних проблем на дачній ділянці можуть стати всюдисущі бур’яни. Однак позбутися непотрібної рослинності допоможуть певні квіти, що стане натуральною альтернативою хімічним засобам.

Дві рослини витіснять із вашого саду всі бур’яни, "забравши" у останніх поживні речовини та воду. Про це розповідає Express.

Так, надійними помічниками стануть багаторічні культури. Один з варіантів, щоб подолати бур’яни, деревій. Якщо рослина посаджена групами, то успішно витіснить небажану зелень на "квадратах". Крім того, деревій прикрасить ваш сад яскравими фарбами, існують оранжеві, жовті та червоні квіти, залежно від сорту.

Другий варіант для вирішення проблеми з бур’янами — віргінський хризогонум, відомий як золоте коліно або золота зірка. Ці квіти не тільки скоротять роботу садівника, але і як ґрунтопокривні рослини привнесуть буяння квітів у ваш сад. Густа посадка низькорослих сортів допоможе не дати шансу бур’янам.

Раніше "Телеграф" розповідав, які квіти підійдуть для висадки восени. Аж до заморозків можна поповнювати палітру квітів у вашому саду