Можуть дочекатися приморозків: коли можна зібрати врожай різних сортів капусти

Збирання капусти середньопізніх сортів відбувається на початку жовтня

Осінь — це час, коли багато хто збирає врожай. Якість та об'єм урожаю залежать від того, наскільки ретельно ви працювали влітку. Наприклад, капусту слід удобрювати кілька разів упродовж сезону.

Як визначити, що капуста вже готова до збирання? Це значною мірою залежить від сорту цього овоча, пише jenskiymir. Крім того, існують моменти, які необхідно враховувати, щоб забезпечити гарне збереження капусти протягом усієї зими.

Коли та яку капусту збирають восени

Ранньостиглі сорти капусти можуть бути зібрані в кілька етапів, зазвичай це робиться за потреби. Час початку сезону для капусти приходиться на травень-червень. Ці сорти зазвичай мають м’які качани та ніжне листя, і вони використовуються для приготування салатів та швидкого споживання. Однак, вони не підходять для довгострокового зберігання.

капусти можуть бути зібрані в кілька етапів, зазвичай це робиться за потреби. Час початку сезону для капусти приходиться на травень-червень. Ці сорти зазвичай мають м’які качани та ніжне листя, і вони використовуються для приготування салатів та швидкого споживання. Однак, вони не підходять для довгострокового зберігання. Середньостиглі сорти капусти зазвичай дозрівають у серпні чи вересні, залежно від регіону та погодних умов. Урожай зазвичай збирають в один або два етапи, у міру дозрівання. Зрілість качанів можна визначити за їх зовнішнім виглядом: вони перестають рости, а нижнє листя починає набувати злегка жовтуватий відтінок.

капусти зазвичай дозрівають у серпні чи вересні, залежно від регіону та погодних умов. Урожай зазвичай збирають в один або два етапи, у міру дозрівання. Зрілість качанів можна визначити за їх зовнішнім виглядом: вони перестають рости, а нижнє листя починає набувати злегка жовтуватий відтінок. Пізньостиглі сорти капусти можуть перечекати перші невеликі заморозки, до -2°C. Збирання врожаю зазвичай припадає на кінець жовтня — початок листопада. Після повного дозрівання качани стають дуже твердими та соковитими.

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