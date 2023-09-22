Гороскоп Таро на тиждень: Терезам буде все по плечу, а Риб чекає щасливий поворот

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Кінець вересня у 2023 році деяким принесе поганий настрій, конфлікти та розлади, однак у багатьох інших навпаки може статися щасливий поворот в житті на краще.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 25 вересня по 1 жовтня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — перевернута Королева кубків

Наступний тиждень у Вас може супроводжуватися поганим настроєм та депресивним станом, буде схильність тікати від проблем та світу в цілому за допомогою ілюзорного світу сп’яніння чи телебачення. "Заземліться", робіть щось руками і намагайтеся не заглиблюватись у погані думки.

Телець — порожня карта

У колоді всього дві такі карти, і вони випадають, коли з якихось причин відповідь на питання поки що не можна дати. Може, майбутнє ще не визначене, або ж Ви самі поки що не готові про нього знати.

Близнюки — перевернутий Лицар кубків

Ви можете бути емоційно нестабільні та схильні тікати від реальності. Можуть виникнути проблеми, зірватися плани, може бути складно налагоджувати контакти.

Рак — Смерть

Не лякайтеся назви карти, вона пророкує "смерть" чогось старого або пройденого етапу в житті. Можливо, це будуть кар’єрні чи житлові зміни, або Ви нарешті просто зможете попрощатися зі старими душевними ранами та переродитись у емоційному плані.

Лев — перевернутий Лицар мечів

На наступному тижні Ви можете бути надмірно агресивними та імпульсивними, через що можете спровокувати конфлікти і зазнати в чомусь невдачі. Намагайтеся тримати себе в руках.

Діва — Зірка

Найближчим часом Вам буде легше, ніж зазвичай, реалізувати свої мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше не пробували, займіться медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід із складної ситуації.

Терези — Сила

Назва карти говорить сама за себе, Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборні. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.

Скорпіон — Імператор

Вітаємо, ця карта випадає нечасто. Вона каже, що наступний тиждень може принести Вам багато можливостей для реалізації у всіх сферах життя. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

Стрілець — перевернутий Туз мечів

Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Козоріг — Паж жезлів

Чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

Водолій — перевернутий Ієрофант

Не бійтеся вдаватися до нового і ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось цікаве в інтимному плані або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Риби — Колесо Фортуни

Назва карти говорить сама за себе, і наступний тиждень може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.