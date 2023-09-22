Троянди цвістимуть до кінця жовтня: чим їх полити прямо зараз

Квіти будуть радувати око довше, якщо правильно доглядати за ними

Восени троянди закономірно починають в’янути й втрачати свою привабливість. Але досвідчені квітники мають хитрість, яка допомагає продовжити цвітіння цих квітів аж до кінця жовтня.

Восени троянди потребують обрізання та підживлення. Завдяки спеціальному розчину квіти отримають друге життя і ще довго прикрашатимуть сад своїм виглядом.

Для приготування живильного засобу потрібно нагріти воду. У теплу рідину додати 2 столові ложки суперфосфату та залишити розчин на добу, щоб компоненти добре розчинилися.

Через 24 години додайте до суміші столову ложку оцту та 2 ложки сульфату калію.

Отриманим розчином полийте троянди. На один кущ потрібно приблизно 3 літри підживлення, яке значно продовжить період цвітіння троянд.

Серед народних методів у вересні застосовується дріжджове підживлення. 10 г сухих дріжджів та 2 ст.л. цукру розводять у 10 літрах теплої води. Через дві години до цього настою додають ще 50 літрів води та поливають троянди.

Також не забувайте обрізати троянди, бо це стимулює зростання нових бутонів.

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