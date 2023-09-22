Кущі та дерева легше перенесуть зиму: яким засобом посипати ґрунт у саду

В осінні місяці не забудьте внести останні добрива, щоб у майбутньому радіти розкішному врожаю

Досвідчені садівники радять восени обробляти ґрунт одним натуральним інгредієнтом. Просте добриво допоможе підготувати до зими плодові дерева та чагарники.

Щоб рослини в саду були морозостійкими, посипте землю компостом. Порадою ділиться Ukr.media.

Перед тим, як на вулиці встановиться холодна погода, подбайте про культури на ділянці. За допомогою компосту, який часто використовують для добрив дачники, ви зможете покращити морозостійкість рослин та уберегти їх від сильного вітру. Встигніть провести обробку до морозів та закінчення листопада.

Як удобрювати дерева та чагарники в саду восени? Просто внесіть тонкий шар компосту біля їхньої основи. Зазвичай компост застосовують після використання мінеральних добрив. Тоді рослини точно отримають поживні речовини і без стресу перенесуть заморозки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна додавати до компостної ями. Не забувайте, що компост повинен складатися з натуральних інгредієнтів, але не всі вони підходять для створення добрива, а навпаки можуть нашкодити.