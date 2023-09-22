Чим посипати ґрунт під деревами, щоб вони не обмерзли: найкраще рішення для зимостійкості

Рослини повинні бути захищені, щоб перенести сильні морози

У сезон осені дачнику варто розпочати підготовку рослин до майбутньої зими. Необхідно забезпечити рослинам захист, щоб вони могли пережити сильні морози та інші несприятливі погодні умови.

Спочатку слід приділити увагу пристовбурним колам плодових дерев та чагарників. Їх потрібно покрити одним корисним органічним добривом. Про це пише ukr.media.

Чим посипати ґрунт під деревами та чагарниками

Перед приходом сильних морозів варто посипати ґрунт під деревами та чагарниками тонким шаром компосту. Це сприяє придбанню рослинами морозостійкості та стійкості до сильних вітрів.

Рекомендується застосовувати компост після додавання мінеральних добрив. Таким чином, рослини отримають усі необхідні поживні речовини і не піддадуться обмороженню в кінці осені, взимку та на початку весни. Цю процедуру краще провести до настання холодів та до закінчення листопада.

Раніше ми писали, що не можна додавати до компосту. Названо заборонені продукти для компостної ями.