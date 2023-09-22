Виживуть і без поливу: які рослини окрім кактусу напевно дочекаються вас із довгої поїздки (фото)

Ці вісім прекрасних рослин переживуть без нагляду кілька тижнів

Кімнатні рослини давно вибороли своє місце в інтер’єрі, створюючи затишні оази живої природи і прикрашаючи наші будинки та квартири. Деякі квіти вимагають ретельного догляду, їх потрібно підгодовувати, щоб вони цвіли, інші ж, навпаки, абсолютно невибагливі.

У будь-якому разі, іноді турбота про рослини стає справжнім викликом — коли ви часто і надовго їдете або просто хочете насолоджуватися красою вдома, не віддаючи цьому багато часу і зусиль. Пропонуємо вам добірку рослин, які добре протримаються без поливу до декількох тижнів.

Які квіти не треба часто поливати — крім кактусів

Це рослини, які мають спеціальні тканини для запасу води, вони називаються сукуленти. Місцевість, звідки вони родом, кам’яниста і посушлива, тому в них розвинулася здатність накопичувати вологу у своїх стеблах та листі.

Єдине, що потрібно запам’ятати — при поливі дійте так, щоб вода не потрапляла на листя або стебла, інакше на деяких залишаться плями або вони загниють від надлишку вологи. Сукуленти потребують поливу один раз на кілька тижнів.

Красула марнієріана

Підходить для вирощування в горщику та відкритому ґрунті. Фото: eva.ua

Хрестовник роулі

Очиток Моргана

Деревне дерево (красула, товстянка)

Ехеверія (кам’яна троянда)

Літопси (живе каміння)

Хавортія (Haworthia)

Аргіродерма (аrgyroderma)

Скільки кімнатні рослини можуть без води в принципі, залежить від їхнього виду. Якщо перераховані вище можуть спокійно обходитися без поливу до 2 тижнів і довше, то деякі квіти потребують щоденного зрошення. Перед покупкою краще уточніть цей момент у флориста.

Якщо рослина вологолюбна, ви можете звернутися до близьких із проханням за нею доглянути. А як варіант, можете організувати краплинний полив способом, аналогічним до описаного за посиланням.